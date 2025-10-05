BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  DÜNYA

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor.

Abone ol

Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı - Resim: 0

Şam’daki Ulusal Kütüphane’de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

​​​​​​​Suriye’nin 11 ilinde saat 09.00’da başlayan seçimlerin 12.00’de sona ermesi bekleniyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı - Resim: 1

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili halk meclisinde görev alacak.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den resepsiyondaki CHP'siz fotoğraf açıklaması
Özgür Özel'den resepsiyondaki CHP'siz fotoğraf açıklaması
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gazze'de öldürülen bebekler üzerinden şaka yapan CNN sunucusu Van Jones özür diledi
Gazze'de öldürülen bebekler üzerinden şaka yapan CNN sunucusu Van Jones özür diledi
Arda Güler ödülünü aldı Real Madrid kazandı
Arda Güler ödülünü aldı Real Madrid kazandı
Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!''
Bakan Kurum'dan Hatay'da depremzede aileye ziyaret: ''Bu memleket sizi unutmayacak!''
Yeni Akit yazarından Trump ile ne görüştün Erdoğan diyen muhelefete Trump ile yanıt
Yeni Akit yazarından Trump ile ne görüştün Erdoğan diyen muhelefete Trump ile yanıt
Galatasaray Beşiktaş maçında kural hatası iddiası maç tekrar mı oynanacak
Galatasaray Beşiktaş maçında kural hatası iddiası maç tekrar mı oynanacak
Hamas duyurdu: İsrail, saldırıları azalttığı iddialarına rağmen Gazze'de 70 Filistinliyi öldürdü
Hamas duyurdu: İsrail, saldırıları azalttığı iddialarına rağmen Gazze'de 70 Filistinliyi öldürdü
Liverpool'da düşüş sürüyor Chelsea deplasmanında 90+5'te yıkıldılar
Liverpool'da düşüş sürüyor Chelsea deplasmanında 90+5'te yıkıldılar
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında iş birliği
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında iş birliği
Hakan Fidan'dan KAAN tartışmalarına ilişkin açıklama
Hakan Fidan'dan KAAN tartışmalarına ilişkin açıklama
Osimhen Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı yayıncı kuruluş göstermedi Nihat Kahveci isyan etti
Osimhen Emirhan Topçu'nun boğazını sıktı yayıncı kuruluş göstermedi Nihat Kahveci isyan etti