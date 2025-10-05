BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu

Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, sahil kenarında ölü bulundu.

Denizköy Mahallesi'nde sahil kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemeler sonucu cansız bedenin Yunus Tufan'a (27) ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tufan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

