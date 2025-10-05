Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama

İBB yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle bir araya geldiği fotoğrafa ilişkin "Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. 'Kurtuluş yok tek başına' diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!" dedi.

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda Tören Salonu'nda bulunan bir odada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile CHP dışındaki muhalefet parti liderleriyle yan yana gelmesi konuşulmaya devam ediyor.

Toplantıda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yer almıştı.

O fotoğrafa Silivri'de tutuklu bulunan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yorum geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımında "mücadele ve birlik" vurgusu yaparak eleştirilere yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak. Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır. 'Kurtuluş yok tek başına' diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!"