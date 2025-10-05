BIST 10.859
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu

Fenerbahçe'ye bu akşamki Samsunspor deplasman maçından önce sakatlık şoku! Kaleci Ederson'dan sakatlık haberi... Eğer oynayamazsa üçüncü kaleci çıkacak.

Fenerbahçe Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı… Samsunspor maçı öncesi ağrı hisseden Ederson'un bugün öğle saatlerinde Samsun’da MR’ı çekildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Bilindiği üzere sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor.

