Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun "sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Ligde dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin 19. dakikasında savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Singo, sol arka üst adalesinde sorun yaşamış ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakmıştı.