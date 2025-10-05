Türkiye'de pek çok şehirde onbinlerce insan Gazze için yürüdü

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu , 22 ülkeden aktivistlerin yer aldığı Uluslararası Özgürlük Filosu'nun amacına ulaşması için öğle namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Abone ol

Filistin'e Destek Platformunun çağrısıyla düzenlenen "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliğine büyük katılım sağlandı.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen binlerce kişi Ayasofya Camisi önünde toplandı. Buradan başlayan yürüyüş, Eminönü Meydanı'nda sona erecek.

Ayasofya önünden başlayan yürüyüşte "Filistin Özgür Olana Dek" yazılı pankart açıldı.

Ayasofya önünde toplanan kalabalığın, Eminönü'ne doğru yürüyüşü başladı. Gazze'ye destek yürüyüşüne çok sayıda turist de eşlik ettiği görüldü.

GAZZE'YE UMUT, İSRAİL'E ÖFKE

Başkentte de Gazze'ye destek yürüyüşü var. Ankara'da binlerce kişi Kızılay Meydanı'na doğru yürüyor.

Ankara'daki yürüyüş Melike Hatun Camisi önünde başladı. Ankara'daki yürüyüşe de katılım oldukça yüksekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Yürüyüş 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

Yürüyüşlerin tamamlanmasının ardından düzenlenecek mitingde Türkiye'den dünyaya "Gazze'ye Özgürlük" mesajları verilecek.

İzmir'de çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

İZMİR'DE DE YÜRÜYÜŞ VAR

İzmir'de Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Bostanlı, Güzelbahçe, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir'deki balıkçı barınaklarından hareket eden tekneler Cumhuriyet Meydanı önünde buluştu.

Türk ve Filistin bayrakları asılan teknelere, meydandan toplanan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için de toplandıklarını söyledi.