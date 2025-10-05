BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
EKONOMİ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 424 bin 992 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 210 bin 629 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 584 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 372 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 855 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 460 bin 152 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 393 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.

