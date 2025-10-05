Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 4+4+4 zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkat çekerek, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız." dedi.

Bakan Tekin, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Eğitim öğretimde yapılan düzenlemeleri ziyaret ettikleri il ve ilçelerdeki öğretmenlerle yaptıkları istişarelerle karar verdiklerini, bu şekilde attıkları adımlarla eğitimde doğru sonuçlara varılabileceğine inandıklarını belirten Tekin, Bakanlık olarak sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu yılın eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından gelen geri dönüşlere ve okullardaki hijyen durumuna ilişkin soru üzerine Tekin, Türkiye genelinde 110 bin civarında okul binası bulunduğunu, dolayısıyla bu kadar büyük bir yapı stoku içerisinde bazı aksaklıkların çok doğal olduğunu kaydetti.

Herhangi bir aksaklık Bakanlığa ulaştığında anında müdahale ettiklerini, spesifik sorunlar dışında bir problem olmadan eğitim öğretim dönemini başlattıklarını aktaran Tekin, tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Bakanlık olarak, temizlik ve güvenlik ihtiyacını İŞKUR üzerinden temin ettiklerini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanlığının çağdaş istihdam politikalarına uygun olarak haftada 5 gün değil de kısmi çalışma programı, İş Gücü Uyum Programı adıyla bir program yaptı ve bizim okullarımızdaki temizlik ihtiyacımızı gidermek için daha önceki yıllarda çalıştırdığımız Toplum Yararına Çalışma Projesi'nde istihdam edilen kişinin iki katı kadar bize personel stoku ayırdı. Yani yaklaşık 130 bin kişi. Ama dediğim gibi bu haftada 3 gün çalışacak şekildeydi. Çalışma Bakanlığımızın da bu konudaki yaklaşımı çok pozitif. Fakat şunu gördük. Türkiye'nin toplumsal yapısı, istihdam anlayışı haftada 3 gün çalışmayı kaldıramadı.

Oturmayınca, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'e ve Çalışma Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hemen müdahale ettik ve tekrar Toplum Yararına Çalışma Projesi ile devam ettik. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Oradaki tek sorun şu, bu projenin doğası gereği istihdam ettiğimiz kişiler bir defa çalışabiliyorlar. Yani önümüzdeki yıl aynı kişi bu projeden yararlanamıyor. Böyle olunca bazı küçük yerlerde insan kaynağı tükenmiş oluyor. Bu türden olağan dışı problem, durumlar için Çalışma Bakanlığı bir düzenleme yapacak. Biz, Bakanımızla da konuştuk. Onun dışında temizlik ve güvenlikle ilgili problem de çok şükür giderilmiş durumda."

"Eğitim öğretimin başlamasının üzerinde gerilim yaratıp yaratmadığına" ilişkin soru üzerine Tekin, tam tersine yeni dönemin başlamasıyla heyecanlandığını söyledi.

"Taahhüt edilen şeyler gerçekleştirilmiş oldu"

Bakan Tekin, "Eğitimde şu anda hangi noktaya geldik?" sorusuna, 2002-2003 eğitim öğretim yılı başladığında, Türkiye'nin eğitim öğretiminde derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullarda eğitim teknolojileri veya bilgisayar başta olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanılma oranları, fiziki kapasiteleri ve standartları bakımından çok kötü bir altyapıya sahip olduğunu hatırlattı.

Şu anda eğitim öğretimde çok farklı bir noktaya gelindiğine işaret eden Tekin, fiziki altyapı, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarını yakaladıklarını kaydetti.

Uluslararası standartlar noktasında fiziki anlamda, derslik kapasitesi, bir derslikte bulunması gereken öğrenci sayısı bakımından bir problemin bulunmadığının altını çizen Tekin, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyada örnek gösterilecek bir durumdayız. 13-15'lerle tanımlanabilecek bir düzeydeyiz. Bu da çok önemli bir gösterge. Bunu sadece ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler ve OECD dahil birçok raporda bununla ilgili tanımlamalar var." dedi.

AK Parti'nin 2001'de kurulduğunda Türkiye'deki eğitim öğretim altyapısıyla ilgili şikayetleri derlediğini anımsatan Tekin, şunları ifade etti:

"Yani derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve nihayetinde demiş ki biz iktidara gelirsek böyle bir Türkiye hayal ediyoruz. Hemen akabinde 3 Kasım 2002 seçimleri var. Yani AK Parti kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra. 3 Kasım 2002 seçimlerinde de seçim beyannamemiz var. Seçim beyannamesinde de bunları söylüyoruz. Bugüne geldiğimizde, o gün AK Parti kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde taahhüt edilen şeylerin hemen hemen tamamını bugün gerçekleştirilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Derslik başına öğrenci sayısını söyledik, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını söyledik. Okul binalarımız Allah göstermesin 6 Şubat depremleri oldu, yıkılan okulumuz yok. Yani bu dönemde yapılan. Fiziksel standartlar anlamında, inşaat kalitesi anlamında söylüyorum. Yani yaptığımız binaların bu anlamda sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda dayanıklılık anlamında da, inşaat kalitesi açısından çok pozitif bir yerde olduğunu gösteriyor."

"Bizim kitaplarımız çocuklarımız için yeterlidir"

Türkiye'de resmi olarak 650 bin civarında dersliğin bulunduğunu aktaran Tekin, bu okulların tamamında internet erişiminin ve etkileşimli tahtaların olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, PISA ve TIMSS değerlendirmelerine değinerek, buralarda Türkiye'nin eğrisinin sürekli yukarıya doğru çıktığını ifade etti.

OECD tarafından matematik ve fen bilimlerine ilişkin değerlendirmeyi içeren ve geçen yılın Aralık ayında açıklanan TIMSS sonuçlarında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ilk beşte yer aldığını hatırlatan Tekin, kendilerini eleştiren muhalefetin bunları görmezden geldiğini dile getirdi.

Tekin, özel yayınevleri tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu" diye satılan bazı kaynak kitaplarla ilgili soru üzerine, Türkiye'de eğitim öğretimin sosyal devletin niteliği gereği ücretsiz olduğunu söyledi.

İsteyenlerin çocuklarını özel okullara gönderebileceğini ancak okullarda ilave hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan kademeler arası geçişteki sınavlara hazırlanmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim şu anda okullarımızda öğretmenlerimiz ders anlatıyorlar ve liselere geçiş sınavını bizim bakanlığımız yapıyor, biz yapıyoruz. Üniversiteye giriş sınavını ÖSYM yapıyor. ÖSYM ile de bizim LGS dediğimiz sınavı yapan kurullarımızla da konuştuğumuzda ortak noktamız şu, bir, bizim müfredatımızdan soru sorulacak. Yani bizim kitaplarımızdan ve bizim müfredatımızdan. İki, soruları kim hazırlıyor? Soruları bizim okullarımızdaki öğretmenler ve üniversiteye giriş sınavında yine hemen hemen yarısı bizim okullarımızdaki öğretmenlerden olmak üzere üniversitelerdeki akademisyenler ve bizim kitaplarımızdan hazırlıyorlar. ÖSYM Başkanımızla da bu konuda çok yakın görüşüyoruz, bu konuda çok hassasız.

Burada bir pasta var. Bu pastadan nemalanmak isteyen kişiler, dışarıda bir sürü yayınlar hazırlıyorlar. Merdiven altında illegal kurslar organize ediyorlar. Diyorlar ki 'Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarından değil, buradan soru çıkıyor.' Ben de diyorum ki eğer öyle bir şey olursa, ilgili kişiler hakkında hemen gerekli işlemleri yaparız. Soruların tamamı bizim müfredatımızdan çıkacak. Velilerimiz müsterih olsunlar. Bizim kitaplarımız, okuldaki öğretmenlerimiz ve EBA'ya yüklediğimiz kaynaklar, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kaynaklar, çocuklarımız için yeterlidir."

"Hazırlığımızın yasalaşması gerekecek"

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu dersi okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile telafi edebileceğini aktaran Tekin, ayrıca ilave materyale gerek duyanların ise EBA, MEBİ ve OGM Materyal'den yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti.

Eğitim süresinde çağdaş gelişmelere ayak uyduracak, Türkiye'deki toplumsal beklentileri karşılamak üzere bir adım atabileceklerini belirten Tekin, "Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." diye konuştu.

"15 bin öğretmen arkadaşımızın atamalarımızı yapacağız"

Tekin, "2024-KPSS ile yapılacak öğretmen atamalarına ve Milli Eğitim Akademisi'nden yapılacak öğretmen atamalarının branş bazlı kontenjanlarına" ilişkin soru üzerine, KPSS ile öğretmen atama döneminin bittiğini anımsattı.

Son KPSS sonuçlarına göre mülakatların yapıldığını, öğretmen adaylarıyla puanlarının paylaşıldığını ve şu an itiraz sonrası süreçlerin devam ettiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İtirazlarla ilgili karar verildikten sonra çok büyük bir ihtimalle geçen yıl da böyle yapmıştık. Yine 24 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o gün 15 bin öğretmen arkadaşımızın atamalarımızı yapacağız. O atamayı yaptıktan sonra tekrar hangi alanda, ne kadar öğretmene ihtiyacımız olduğuna dair ve bize verilen 10 bin Akademi Giriş Sınavı'ndaki kadroyu orantılandırdıktan sonra hangi branşlardan ne kadar öğretmen alacağımızı hesaplayıp onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir aksilik olmazsa da yeni yılın başından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın eğitim süreçleri de başlamış olacak."