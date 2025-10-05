BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  DÜNYA

İsrail 35 dönümlük yeni gasp planını açıkladı

İsrail 35 dönümlük yeni gasp planını açıkladı

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Kefer Kadum köyündeki 35 dönümlük Filistin arazisini gasbetmeye yönelik yeni bir yerleşim planını onayladı.

Abone ol

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Munif Nezzal,Filistin resmi ajansı WAFA’ya konuştu

Nezzal, "İşgalci İsrail’in medya aracılığıyla yayımladığı planla Kefer Kadum köyünün kuzeyinde, 10 numaralı parselde yer alan 35,31 dönümlük arazi gasbedilecek." dedi.

Filistinli yetkili, söz konusu planın, köy arazileri üzerine inşa edilmiş olan "Metzpe Yeshai" adlı yasa dışı İsrail yerleşim birimine 58 yeni konut eklemeyi hedeflediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen İsrail yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bu uygulamaların iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırdığını vurguluyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria topraklarının yüzde 82’sini İsrail egemenliğine dahil etmeyi planladığını açıklamış, ayrıca "Filistin Devleti'nin kurulmasının engellenmesi gerektiğini" savunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 4+4+4 zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 4+4+4 zorunlu eğitim sistemiyle ilgili açıklama
Bilecik'te seyir halinde tekeri kopan araç dere yatağına düştü
Bilecik'te seyir halinde tekeri kopan araç dere yatağına düştü
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlere kötü muamele yapıldığını inkar etti
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlere kötü muamele yapıldığını inkar etti
Bakanlık duyurdu: Elektrik faturaları ikiye katlanabilir!
Bakanlık duyurdu: Elektrik faturaları ikiye katlanabilir!
Türkiye'de pek çok şehirde onbinlerce insan Gazze için yürüdü
Türkiye'de pek çok şehirde onbinlerce insan Gazze için yürüdü
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Siirt'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Siirt'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik