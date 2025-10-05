ABD'den Gazze açıklaması: Savaşın henüz sonu değil

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona yaklaşmadığını belirterek, rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas’ın ne kadar ciddi olduğunun kısa sürede anlaşılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Gazze’deki savaşta henüz sona gelişmediğini" söyledi.

NBC'de Meet the Press programında açıklamalarda bulunan Rubio, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin olarak, "Hamas’ın gerçekten ciddi olup olmadığını, bu teknik görüşmelerin lojistik açısından nasıl ilerlediğinden çok hızlı bir şekilde anlayacağız” dedi.

ABD’nin rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını istediğini yineledi.