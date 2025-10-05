Trump'tan tehdit gibi sözler: Tam bir imha

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’deki çekilme planını kabul ettiğini belirterek, Hamas iktidarda kalırsa “tam bir imha” yaşanacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise savaşın henüz bitmediğini vurguladı. İsrail Hükümet Sözcüsü de Gazze’de ateşkesin olmadığını, sadece bazı bombalamaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Gazze'de İsrail'in katliamını sonlandıracak planı açıklamıştı. Trump dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in birinci çekilme hattına çekilmeyi kabul ettiği duyurulmuştu.

ABD Başkanı Trump, "Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek. Hamas'ın ciddi olup olmadığını yakında anlayacağız. İsrail bombardımanı bitirmeye hazır" diye açıklamada bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: SAVAŞ BİTMEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze’deki savaşın henüz sona ermediğini belirtti. Rubio, Trump’ın Gazze planını açıklamasının ardından atılan adımlara rağmen çatışmaların sürdüğünü vurguladı.

Rubio, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören barış planına ilişkin, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas’ın ciddi olup olmadığını konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" dedi.

"GAZZE'DE ATEŞKES YOK"

İsrail'den ise Gazze'de ateşkes yok çıkışı geldi. İsrail Hükümet Sözcüsü, "İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi.