Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 18,50 gram sentetik uyuşturucu, 0,27 gram esrar, 8 elektronik sigara, 3 kutu nikotin sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

