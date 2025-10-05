TOKİ'den yüzyılın konut projesi başlıyor

TOKİ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlattığı 453 bin konuttan 304 binini tamamlayarak 1 milyondan fazla kişiyi ev sahibi yaptı. Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin aile güvenli konutlara kavuşurken, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 2028’e kadar 500 bin yeni konut inşa edilecek.

Yürüttüğü sosyal konut projeleriyle dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesine imkan tanıyan TOKİ, aynı zamanda deprem, sel, orman yangını gibi olaylardan etkilenen afetzedeler için de konut inşa çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede eş zamanlı 453 bin konutun inşasına başlandı.

Depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 304 bin konut tamamlandı, 1 milyondan fazla vatandaş güvenli evlerine yerleştirildi. Gelecek 3 ay içinde ise tamamlanma aşamasına gelen 150 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİYLE 5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ GÜVENLİ EVLERE KAVUŞTU

Bir yandan deprem, sel, orman yangını gibi afetlerin yaralarını sarmak için binlerce afet konutunu inşa eden TOKİ, diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında 81 il ve 2 binin üzerinde yerleşim yerinde dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projeleri yürüttü.

TOKİ, daha önce 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ve 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri" projelerini hayata geçirdi.



Bugüne kadar yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin aile ev sahibi oldu. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş afet riskinden uzak modern yaşam alanlarına kavuştu.

Halihazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda dar ve orta gelirli ailelere yönelik 500 bin konut üretimi hedefleniyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" ismiyle yıl sonunda hayata geçirilecek ve 81 ili kapsayacak inşa seferberliği, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olma niteliğini taşıyor.

Projede, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.