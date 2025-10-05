Samsunspor - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı değerlendirerek zirveyle arasındaki farkı 4 puana indirmeyi hedefliyor.

Samsunspor - Fenerbahçe

Saat 20.00'de başlayacak

Samsunspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında a 3 puan almanın yollarını arayacak. Galatasaray - Beşiktaş maçının 1-1 berabere bitmesini fırsata çevirmeyi amaçlayan Kanarya, zorlu Karadeniz deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise Avrupa'da kazanarak yoluna devam eden iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Domenico Tedesco, Samsun önünde oyun planını Nice maçında 2 gol atan Kerem'in üzerine kuracak. Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.