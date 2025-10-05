BIST 10.859
Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması

Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, “Sumud Filosu’na katılan bir vatandaşın İsrail’e karşı boykot çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı” iddialarını yalanladı. Gül, Erdem Özveren hakkında herhangi bir suç duyurusu veya yakalama kararı bulunmadığını, İstanbul Havalimanı’ndaki işlemin yalnızca “kayıp bulunma tutanağı” olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yer alan “Sumud Filosu’na katılan bir vatandaşın İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Erdem Özveren, küresel vicdanın sesi olarak Gazze için bedel ödemeyi göze alarak Sumud Filosuna katılan ve tüm kafile üyeleri gibi kıymetli bir vatandaşımızdır. Erdem Bey hakkında herhangi bir suç duyurusu veya yakalama kararı bulunmamaktadır. İstanbul Havalimanı’nda yapılan işlem, yalnızca “kayıp bulunma tutanağı” işlemidir. Erdem Bey’i, eğer bir gönül kırgınlığı oluştuysa gidermek ve ailesine göz aydınlığı dileklerimizi iletmek için aradım. Ben sadece kamu görevlilerinin değil, herkesin valisiyim. Erdem Bey’in bu konuyla ilgisi bulunmayan, daha önceki adli süreçlerinden kaynaklanan bazı problemler yaşadığını ve kayıp formu doldurma prosedürünün bu olaylara denk geldiğini anladım. Yapılan tüm işlemler 7/24 kayıt altında olup her türlü denetime açıktır. Hiçbir kişi veya olay, Gazze’nin kurtuluşundan daha önemli değildir. Gereksiz tartışmaları bir kenara bırakıp, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek asıl amaca yönelik gayret göstermemiz gerekir. Esas olan Gazze’nin felaha ulaşmasıdır.

