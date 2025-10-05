BIST 10.859
Hamas'tan İsrail açıklaması: Direneceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas ve İsrail tarafından kabul edilen Gazze planının uygulanması beklenirken, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimleri hızla genişlettiği bildirildi. Hamas yöneticisi Merdavi, İsrail’in daha fazla Filistin toprağını gasbettiğini, yerleşimlerin “Batı Şeria’nın ilhakı ve Filistinlilerin tehciri” amacını taşıdığını söyledi. Merdavi, Filistin halkının tüm saldırılara ve yerleşim politikalarına karşı direneceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas ve İsrail tarafından kabul edilen Gazze planının uygulanması beklenirken İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da her geçen gün biraz daha fazla toprak gasbederek yerleşim birimlerini genişletiyor ve Filistin kentlerinin coğrafi bağını koparıp onları kantonlara çeviriyor.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE ARTTI'

Hamas yöneticilerinden Merdavi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı "daha fazla Filistin toprağını gasbetme" politikası çerçevesinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin benzeri görülmemiş şekilde arttığını dile getirdi.

Yerleşimlerin amacının, "Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin tehcir edilmesi" olduğunu vurgulayan Merdavi, yerleşimlere ek olarak Batı Şeria'da baskınlar, saldırılar, gözaltılarda da artış yaşandığını ve bununla da direniş ruhunun çökertilmeye çalışıldığını aktardı.

'FİLİSTİN HALKI TÜM SALDIRILARA VE YERLEŞİMLERİN GENİŞLETİLMESİNE KARŞI DİRENECEK'

Merdavi, "Bu suçlar, tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları açıkça ihlal eden, toprakları yerli halktan arındırmayı amaçlayan apartheid politikasını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Merdavi, Filistin halkının, tüm saldırılara ve yerleşimlerin genişletilmesine karşı direneceğini dile getirdi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 114 kaçak yerleşim kurduğunu söylemişti.

Şaban, bu kaçak yerleşimler nedeniyle 2 bin 853 kişilik 33 Filistinli Bedevi topluluğunun başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını kaydetmişti.

