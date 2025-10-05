BIST 10.859
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, üniversite öğrencisi bir genç kadın, eteğine müdahale eden V.D. isimli kadının saldırısına uğradı. Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki olay sonrası genç kadın polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede V.D.’yi gözaltına alırken, olay bir mağazanın kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, üniversite öğrencisi bir genç kadın, eteğine müdahale eden bir kadının saldırısına uğradı. Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağaza önünde meydana geldi.

İddiaya göre, V.D. isimli kadın, yoldan geçen genç kızın eteğini tutarak “uyarıda” bulundu. Bu tepki üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.D.’nin genç kadına fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Saldırıya uğrayan öğrenci, olayın ardından Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giderek “sözlü taciz ve darp” iddiasıyla şikâyetçi oldu.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede V.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde "Önümde yürüyen kızın iç çamaşırı gözüktü, bu sebeple kızı uyardım. Bana küfredince tartıştık" şeklinde konuşan V.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

