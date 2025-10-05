Gaziantep FK, Karagümrük’ü 2 golle devirdi

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Karagümrük, sahasında Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55'te penaltıdan Maxim ve 69'da Kozlowski kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 14'e yükseltti. Karagümrük ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.