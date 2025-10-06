BIST 10.859
DOLAR 41,69
EURO 48,89
ALTIN 5.217,86
HABER /  GÜNCEL

Adana’da pastaneye el bombası atıldı

Adana’da pastaneye el bombası atıldı

Adana Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli Ö.G., polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Abone ol

Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen Ö.G, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Avrupa’da dron alarmı: Hava sahaları kapatıldı
Avrupa’da dron alarmı: Hava sahaları kapatıldı
Gaziantep FK, Karagümrük’ü 2 golle devirdi
Gaziantep FK, Karagümrük’ü 2 golle devirdi
TOKİ'den yüzyılın konut projesi başlıyor
TOKİ'den yüzyılın konut projesi başlıyor
Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması
Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması
Hamas'tan İsrail açıklaması: Direneceğiz!
Hamas'tan İsrail açıklaması: Direneceğiz!
Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı
Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı
Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık
Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık
Trump'tan tehdit gibi sözler: Tam bir imha
Trump'tan tehdit gibi sözler: Tam bir imha
ABD'den Gazze açıklaması: Savaşın henüz sonu değil
ABD'den Gazze açıklaması: Savaşın henüz sonu değil