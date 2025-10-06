İsrail Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk öldürdü

İsrail ordusunun yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 20 bini aşkın çocuğu öldürdüğü belirlendi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan soykırıma ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, 19 bin 450'si hastanelere ulaşanlar olmak üzere hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini aştı. Hayatını kaybeden kadınların sayısı da enkaz altında kalanlar ve kayıplar da dahil olmak üzere 12 bin 500'ü geçti.

154'ü çocuk olmak üzere 460 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi soğuktan donarak öldü.

7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139 olurken, kayıplarla birlikte bu rakam 76 bin 639'a ulaştı.

Gazze barış planı sonrası son 2 günde İsrail 94 Filistinliyi öldürdü

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı’nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas’ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61’inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.