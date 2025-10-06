BIST 10.859
Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır’a ulaştı

Hamas’ın Gazze’deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı çerçevesinde ateşkes, İsrail’in çekilmesi ve esir takası konularını görüşmek üzere Kahire’ye gitti.

Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkes sağlanması ve esir takası sürecinin başlatılması amacıyla yürütülen diplomatik temaslar hız kazandı. Hamas’tan yapılan resmi açıklamada, hareketin Gazze’deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere başlamak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştığı duyuruldu.

Hamas heyetinin Kahire’de ele alacağı ana gündem maddeleri; ateşkesin sağlanması, İsrail işgal güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir değişimi konuları olarak belirtildi.

