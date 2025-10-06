BIST 10.859
DOLAR 41,69
EURO 48,79
ALTIN 5.265,70
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin rekor tazeledi! Son 24 saatte yüzde 2,5’ten fazla artış

Bitcoin rekor tazeledi! Son 24 saatte yüzde 2,5’ten fazla artış

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle oluşan risk artışının etkisiyle Bitcoin, 125 bin 500 doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,5’ten fazla artarak 125 bin 559 dolara ulaştı.

Abone ol

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 1,50 artarak 4 trilyon 260 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saatte yüzde 2,5’ten fazla artış

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de 1 Ekim'de federal hükümetin kapanmasının riskleri artmasıyla son 24 saatte yüzde 2,5’ten fazla artarak 125 bin 559 dolara ulaştı.

Böylece Bitcoin’in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dostane düzenlemeleri ve kurumsal yatırımcıların güçlü talebiyle gelen 14 Ağustos’taki 124 bin 480 dolarlık rekorunu yeniledi.

ABD hisse senetlerinde son günlerdeki yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına yeniden girişlerin desteği de söz konusu yükselişte etkili oldu.

TSİ 09.15 itibarıyla 125 bin 149 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yaklaşık yüzde 15 oldu.

Ethereum'un da değer kazandı

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 1,1 değer kazanarak 4 bin 570 dolar seviyesine yükseldi

ÖNCEKİ HABERLER
Tutukluluğunun devamı sonrası Fatih Altaylı'dan yeni karar!
Tutukluluğunun devamı sonrası Fatih Altaylı'dan yeni karar!
İsrail'den kafa karıştıran bir açıklama daha! "Başka savaş hedeflerimiz var"
İsrail'den kafa karıştıran bir açıklama daha! "Başka savaş hedeflerimiz var"
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon 21 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon 21 şüpheli gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Tedesco: Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum
Tedesco: Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum
Milan Juventus'la berabere kaldı lider değişti
Milan Juventus'la berabere kaldı lider değişti
Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG Halep kırsalında sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG Halep kırsalında sivil yerleşim yerlerine saldırdı
Trump, Hamas'la iyi ilişkilere sahip ülkeler hakkında konuştu
Trump, Hamas'la iyi ilişkilere sahip ülkeler hakkında konuştu
Ümraniye'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Ümraniye'de mobilya fabrikasında korkutan yangın
Adana’da pastaneye el bombası atıldı
Adana’da pastaneye el bombası atıldı
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi