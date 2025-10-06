İstanbul'da bugün bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak!

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İşte İETT'den yapılan açıklama...Abone ol
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”
Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bugün gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.
Bu hatlarda geçerli olmayacak
Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.