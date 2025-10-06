BIST 10.859
İstanbul'da bugün bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak!

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İETT’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü  ücretsiz seyahat edebilirsiniz.”

Buna göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, bugün gün boyu metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve şehir hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek.

Bu hatlarda geçerli olmayacak

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

