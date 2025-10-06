BIST 10.886
SAĞLIK

Kanser tedavisinde genetik testler dönemi

Kanser tedavisinde genetik testler dönemi

Kanserle mücadelede geleneksel tedavi yaklaşımları artık yerini hastanın genetik yapısına göre şekillenen, kişiye özel stratejilere bırakıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu “Her kanser hastasının genetik kodu farklıdır; bu kodu çözmek en doğru tedaviyi belirlemek için gerekmektedir” diyerek yeni tedavi yöntemlerini anlattı.

Kanser tedavisinde artık “her hastaya aynı yaklaşım” dönemi sona erdi. Çünkü kanser, aynı organda ortaya çıksa bile her kişide farklı genetik özelliklere sahip olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, genetik testlerin kanser tedavisinde giderek önem kazandığını vurgulayarak, “Tümörün genetik yapısına bakarak kişiye özel, hedefe yönelik tedaviler planlayabiliyoruz” dedi.

HÜCRESEL DÜZEYDE TEDAVİ

Doç. Dr. Topçu, “Kanser sadece hangi organdan çıktığıyla değil, hücredeki genetik mutasyonlarla da tanımlanıyor. Bu mutasyonları tespit etmek, hücresel düzeyde özgü tedavi seçmemize olanak sağlıyor” diye anlattı. Her hastada genetik test yapılmadığını, bazı erken evre hastalarda ve özellikle ileri evre hastalarda ve standart tedaviye yanıt vermeyenlerde bu testlerin istendiğini belirtti.

HANGİ KANSERLERDE GENETİK TEST DAHA YAYGIN?

Özellikle akciğer, meme, prostat, over gibi kanser türlerinde genetik testlerin kullanımının yaygınlaştığını söyleyen Doç. Topçu, “Bu testler sayesinde bazı mutasyonlar tespit edilirse, hastalara kemoterapi yerine ağızdan alınan ilaçlarla uzun süreli kontrol sağlanabiliyor” dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ İLE UMUT ARTIYOR

Genetik testler sayesinde kanser hastalarına “kişiye özel” tedavi planı oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Topçu, “Önemli olan doğru hastaya, doğru zamanda, doğru testi yapmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

