Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de bir tır dorsesine gizlenmiş 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildiAbone ol
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tır dorsesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tır dorsesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.