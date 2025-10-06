Bu köy ilçeye dahil olmayı reddetti! Referandumda hayır dediler sebebi ilginç

ARTVİN Ekşinar köyünün Ardanuç Belediyesi'ne dahil edilip edilmemesi konusunda referandum düzenlendi. Ekşinar köyündü 33 kişi "evet" oyu kullanırken, 46 kişi "hayır" dedi. Ekşinar köyünden Nebiye Genç "Zaten şehirde oturuyorum, köyüm de şehir olacaksa neden isteyeyim ki? Ben istemiyorum. İstiyorum ki pekmez kaynatalım, dumanımız tütsün, tavuklarımız ötsün, ineklerimiz bağırsın. Ama şehir olursa bunlar olmayacak." dedi.

ARTVİN’in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünde, bazı köylülerin Ardanuç Belediyesi sınırlarına katılmak istemesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından referandum düzenlendi. Toplam 102 seçmenin oy kullandığı referandumda 46 kişi hayır oyu kullanırken 33 kişi "evet" dedi.

MUHTAR DA HAYIR OYU VERDİ

Ekşinar Köy Muhtarı Mevlüt Akbulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-10-15 hanelik güzel bir topluluk oluşturduk. Yine bu sebze ve meyveciliği halkımıza sunmak istiyoruz. Ardanuç sebzesini karşılar. Köylülerin özlük haklarının kaybolmaması için hayır oyu kullandım.

-Köyün genel geçim kaynağı sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık. Elbette bazı konularda mağduriyet yaşayacağız ama bazı kazanımlar da olacak. Ancak muhtar olarak benim görüşüm, biraz daha zararda olacağımız yönünde.

KÖYLÜ İSTEMEDİ SEBEBİ DE...

Ekşinarlı Okan Genç hayır oyu verenlerden biriydi. Neden hayır dediğini de şöyle izah etti:

-"Hayır oyu kullandım çünkü köylülerimizin özlük haklarının kaybolmasını istemiyorum. Burada seracılık, hayvancılık yapılıyor. Merkezde biri çıkıp 'sera kurmak istiyorum' dese, belediye buna izin vermez. Sonra diyecekler ki 'Ekşinar da merkez, orada sera var.' Bu sefer emsal gösterilecek ve köyümüz sorun yaşayacak. Bu köyde seracılık ve hayvancılık yapılmalı. İnsanlar geçimini bunlarla sağlıyor. Bu yüzden hayır oyu verdim.

"KÖYE GELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ"

Ekşinar köyünden Nebiye Genç ise 'köy havası bozulmasın diye' hayır demiş:

-"Zaten şehirde oturuyorum, köyüm de şehir olacaksa neden isteyeyim ki? Ben istemiyorum. İstiyorum ki pekmez kaynatalım, dumanımız tütsün, tavuklarımız ötsün, ineklerimiz bağırsın. Ama şehir olursa bunlar olmayacak. Komşu rahatsız olacak, şikayet edecek. Zabıta gelip ceza yazacak. Ben hayır verdim çünkü köyümün köy kalmasını istiyorum. Köy gibi olsun." dedi.