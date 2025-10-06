BIST 10.886
Konya'da silahlı kavga! 5 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Baba Sultan Sokak'ta dün akşam saatlerinde takside bulunan 3 kişi ile o sırada sokakta bulunan Nedim K. (19) ve Ali T. (18) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, takside bulunan şüphelilerden biri, Nedim K. ve Ali T.'ye tabancayla ateş etti.

Olayda kurşun isabet eden, Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen ve olay yerinde bulunan Y.K. (5) yaralandı.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedim K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

