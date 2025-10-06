BIST 10.886
Gartner'dan Allianz Türkiye'nin yapay zeka projelerine iki ödül

Allianz Türkiye, sağlık ve finans hizmetleri alanlarında hayata geçirdiği iki farklı yapay zeka projesiyle, dünyanın prestijli teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Gartner'ın "Eye On Innovation" ödüllerinden ikisine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, Gartner tarafından her yıl düzenlenen ve tüm dünyadan 150'den fazla projenin değerlendirildiği ödüller kapsamındaki "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" ile "Finansal Hizmetler" kategorilerinde operasyonlar, bilgi teknolojileri, sağlık ile pazarlama ve dijital sigortalar ekiplerinin geliştirdiği iki ayrı projeyle öne çıktı.

Sağlık kategorisinde "Sağlık Sonradan Ödeme Allianz'ım Mobil Yolculuğu" projesiyle global alanda ödül almaya hak kazanan şirket, finans kategorisinde ise "İşçilik Maliyetlerindeki Dalgalanmalara Karşı Yapay Zeka Destekli Tahminleme Modeli" projesiyle ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye, "Sağlık Sonradan Ödeme Allianz'ım Mobil Yolculuğu" projesiyle parçalı ve kağıda dayalı süreçleri geride bırakarak, mobil uygulama üzerinden yapay zeka destekli hızlı, güvenilir ve uçtan uca dijital bir müşteri deneyimini hayata geçirdi. Bu sayede uygulama üzerinden yalnızca gerekli belgeleri talep eden akıllı süreçler, manuel giriş ihtiyacını ortadan kaldıran ilaç barkod ve QR okuma, belgeleri anında işleyen yapay zeka destekli OCR teknolojisi, talebin hızla değerlendirilmesini sağlayan makine öğrenmesi ve kullanıcıları sürekli bilgilendiren gerçek zamanlı şeffaf bildirimler sayesinde geri ödeme süreçleri dakikalar içinde başlatılıyor ve aynı gün tamamlanıyor.

Operasyonel süreçlerde otomasyon ve verimlilik artışı sağlanırken, kağıt kullanımının azaltılmasıyla sürdürülebilirlik alanında da güçlü bir katkı sunuluyor.

Finans kategorisinde ise "İşçilik Maliyetlerindeki Dalgalanmalara Karşı Yapay Zeka Destekli Tahminleme Modeli" projesiyle ödüle layık görülen Allianz Türkiye'nin modeli, 70 farklı operasyonel ve finansal parametreyi değerlendirerek güncel onarım fiyatlarını tahmin edebiliyor.

Model sayesinde yüksek enflasyonlu ortamda oto tamir işçilik maliyetlerinde fiyatlandırmayı tahminlemek, eksper ve dosya yetkilileri için standardizasyonu sağlamak, olası insan hatalarını engellemek ve yeni otomasyon fırsatları yaratmak için geliştirilen model yüzde 90 başarı oranı ile çalışırken otomasyon oranlarında yüzde 10 artış, ortalama işçilik maliyetlerinde yüzde 3 azalma sağladı.

"2,3 milyon müşterinin sağlık alanında ilk tercihi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker, uluslararası arenada Gartner'ın "Eye On Innovation Ödülleri"nden iki prestijli ödüle layık görülmekten mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Toker, sigorta gibi insan hayatına doğrudan dokunan bir sektörde, müşterilerinin bugünden yarına, hayatlarına eşlik etme hedefiyle hareket ettiklerini ve teknolojiyi daha akıllı, daha hızlı, daha insana yakın bir sistem inşa etmek amacıyla etkin bir şekilde kullandıklarını vurguladı.

İnovatif projeler ve yaratılan dönüşümlerle müşteri deneyim yolculuğunu uçtan uca yeniden tasarladıklarını belirten Toker, 2,3 milyon müşterinin sağlık alanında ilk tercihinin Allianz Türkiye olmasının buna örnek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlıktan finansal çözümlere, hasar süreçlerinden provizyon süreçlerine kadar her alanda müşterilerimize doğru, hızlı ve kişiselleştirilmiş öneriler sunarak yanlarında yer alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamaların Gartner gibi prestijli kurumlar tarafından da takdir görmesi bizim için büyük bir onur. Umuyoruz ki yapay zeka destekli otomasyonun önünü açan projelerimiz sektörün dönüşümünde de ilham ve referans noktası olacaktır."
Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü

