GÜNCEL

Araç sahiplerini ilgilendiren açıklama! Oktay Saral'dan "sonlandırılmalı" çıkışı...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İçişleri Bakanlığı'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Araba çekme işlemleri sırasında araçların hasar gördüğünü ve vatandaşların mağdur olduğunu belirten Saral "Bu çağdışı uygulamaya artık son verilsin. Yanlış park yapan araç sahibine para cezanı kesersin olur biter. Bakanlık bu uygulamayı ivedilikle sonlandırılmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral araç sahiplerinin kanayan yarası olan araba çekme işlemlerine yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

BAKANLIĞA ÇAĞRIDA BULUNDU

Araç çekme işlemleri sırasında otomobillerin hasar gördüğünü ve vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını belirten Saral, İçişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

"ARAÇ SAHİBİNE PARA CEZANI KESERSİN OLUR BİTER"

X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Saral şu ifadeleri kullandı; "Uzun zamandan beri devam eden bu çağdışı uygulamaya artık son verilsin. Yanlış park yapan araç sahibine para cezanı kesersin olur biter. Bu yöntemle bir sürü araç hasar almakta ve insanlar mağdur olmaktadır. İçişleri Bakanlığı bu uygulamayı ivedilikle sonlandırmalıdır."

Araç sahiplerini ilgilendiren açıklama! Oktay Saral'dan "sonlandırılmalı" çıkışı... - Resim: 0

