Altında çifte rekor kırıldı! Elinde altın olanlar dikkat, dev banka tahminini değiştirdi

Söz konusu yukarı yönlü ivmelenme, tarifelerin enflasyon ve büyüme üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik endişeler, Fed'e yönelik genişleyen faiz indirimi öngörüleri ile jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hız kazandı. Altının ons fiyatı, eylülde 3 bin 871,69 doları gördü. Bu arada yılın 9 ayını takiben altının ons fiyatı 1 Ekim'de 3 bin 895,36 ile yeni bir zirveye ulaştı.