GÜNCEL

CHP'de istifalar bitmiyor! "Evraklar parçalandı" diyerek duyurdu

CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Antalya'da Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak da istifa ettiğini açıkladı. Çakmak, bazı evrakların yok edildiğini öne sürdü.

CHP'de istifalar bitmiyor. CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük iddiaları ve parti içinde yaşanan tartışmalar birçok kişinin istifa etmesine neden oldu. Antalya'da CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak da görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Artık mümkün değil

İstifasını yazılı açıklamayla duyuran Çakmak, "Geçtiğimiz süreçte yaşanan ve partimizin büyüme çabalarını engelleyen uygulamalar nedeniyle görevimi sürdürmenin artık mümkün olmadığı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

Evraklar parçalandı

İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye olmak isteyen vatandaşların başvurularının kasıtlı olarak engellendiğini ve bazı evrakların yok edildiğini öne süren Çakmak, CHP Net sistemi üzerinden yapılan online üyeliklerin de çeşitli bahanelerle iptal edildiğini savundu.

ilçe delege seçimleri sırasında yaşanan bir olaya da dikkat çeken Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Oğlunun darp edildiğini ve kendisinin de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Çakmak, bu olayların ailesi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

Çakmak,

"Tüm bu nedenlerle, üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve partinin benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle CHP Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum"

dedi. Çakmak, açıklamasının sonunda partide emek veren yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "gerçek anlamda halkın partisi olma" mücadelesini sürdüreceklere başarılar diledi.

CHP
