2025 yılı Türkiye gayrimenkul piyasası, özellikle arsa segmentinde dikkat çekici bir büyüme yaşadı. Sakarya genelinde konut imarlı arsa fiyatları %21,4 oranında artarken, Karasu ve Kocaali bölgeleri yüksek yatırım potansiyeliyle öne çıktı. Karasu’da liman yatırımları, Kocaali’de ise kıyı imar düzenlemeleri arsa değerlerini yukarı taşıdı. Artan talep ve kamu yatırımları, bölgeyi yatırımcılar için cazip bir hale getirdi. Nun Arsa Kurucusu Metin Çakır, bölgedeki fırsatları vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirdi.

TÜİK’in 2025 yılı raporuna göre Türkiye genelinde Ocak-Ağustos döneminde 1,99 milyon adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Sakarya’da arsa ve konut piyasası bu trendi yansıtarak hareketli bir yıl geçirdi. Özellikle Karasu ve Kocaali ilçelerinde metrekare bazında konut imarlı arsa fiyatları sırasıyla 3.694 TL ve 4.506 TL seviyelerine ulaştı. Kocaali’de kıyıya yakın sınırlı arsa arzı, metrekare değerlerini yukarı çekti. Bu veriler, bölgede yatırım yapmanın ciddi bir sermaye gerektirdiğini ortaya koydu.

Söz konusu gelişmeleri Nun Arsa Kurucusu Metin Çakır ile değerlendirdik. Çakır, arsa yatırımının klasik anlayışın ötesine geçtiğini belirtti. “Kocaali ve Karasu hattı artık sadece tapu değil, geleceğe yapılan bir yatırım anlamına geliyor. Ruhsatları ve projeleri hazır, müstakil tapulu arsalarla yatırımcılara hazır çözüm sunuyoruz. Mahalle içinde, kimi deniz kimi orman manzaralı arsalarda ister kendi villanızı yapın ister biz sizin için anahtar teslim inşa edelim. Denize 15 dakikalık mesafede yer alan bu projeler, doğal yaşamla iç içe bir hayat vadediyor.” dedi.

‘Kocaali, yatırımın yeni merkezi olacak’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yatırım programına göre Kocaali Belediyesi yeni imar yolları, turizm alanı ilan edilen bölgeler ve kanalizasyon altyapısını genişletme çalışmalarına hız verdi. Özellikle Sahil Mahallesi gibi kıyı bölgelerinde yapılaşma oranının artırılması planlanıyor. Bu gelişmeler, arsa yatırımcılarının ilgisini sahil hattına yönlendirdi.

Çakır, bu planların yatırım potansiyelini artırdığına dikkat çekti: “Kocaali’de imar düzenlemeleri, bölgedeki yatırım getirisini yukarı taşıyor. Buralar artık ikinci konut değil, ana yaşam alanı olmaya aday. Nun Arsa olarak denize 15 dakika gibi yakın bir mesafede, doğa ile iç içe, köy yumurtası, organik süt ve ekmek gibi detayların yaşandığı mahalle konseptli alanlarda arsalar sunuyoruz. Bu arsaları taksitle alarak kendi villasını kurmak isteyenler için eşsiz fırsatlar oluşturuyoruz.” ifadelerini kullanan Çakır, markalarının sadece arsa değil, güven ve gelecek sunduğunu da vurguladı.

Arsa piyasasında değer artışı bölgeyi hareketlendirdi

Sakarya’nın kuzey ilçeleri olan Karasu ve Kocaali, 2025 yılında hem işlem hacmi hem de değer artışı bakımından arsa yatırımında dikkat çekici bir performans sergiledi. Karasu’da liman genişleme projesi, Kocaali’de ise sahil imar düzenlemeleri, arsa değerlerini son üç yılda %65-69 bandında artırdı. Sadece yatırım geri dönüş süresi değil, yatırım güvenliği açısından da pozitif veriler dikkat çekti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün dijital hizmetleri, yatırımcıların bilgiye erişimini kolaylaştırarak şeffaflığı artırdı. Bölgedeki güçlü kamu altyapı yatırımları da bu hareketliliği destekledi.

‘Sektördeki yerimizi daha da güçlendireceğiz’

Nun Arsa, klasik emlak anlayışını dönüştürerek arsa yatırımını vizyoner bir sürece dönüştürüyor. Sakarya – Karasu – Kocaali hattında faaliyet gösteren marka, 80’in üzerinde aktif proje portföyü ile dikkat çekiyor. Metin Çakır, markanın geleceğine dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz arsayı sadece metrekare değil, anlam üreten bir değer olarak görüyoruz. 2026 itibarıyla devreye alacağımız dijital tapu takip uygulamamızla sektöre teknolojik bir yenilik daha katacağız. Geleceği arsada tasarlamak, bizim en güçlü motivasyonumuz.”