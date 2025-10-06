Vavacars açıkladı ikinci el araç fiyatları artış oranı belli oldu

VavaCars, ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yapay zekayla geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin eylül ayı sonuçlarını yayımladı. Yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamuya açık verilerin analizi yapılarak hazırlanan rapora göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,8 oranında arttı.

Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,23 yükselirken, bu durum, ikinci el araç fiyatlarındaki artışının aylık enflasyonun altında kalarak piyasada yükseliş hızının yavaşladığını gösterdi.

Yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşirken, döviz kurlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Dolar yüzde 21,6, avro ise yüzde 27,7 değer kazandı.

Yılın ilk 9 ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu dönemde enflasyon yüzde 25,4, dolar yüzde 17,7, avro ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, verilerin ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin devam ettiğini ancak yükseliş hızının yavaşladığını gösterdiğini belirtti.

Farklı yatırım araçları ve endekslerdeki dalgalanmalara rağmen fiyatlardaki yükselişin kontrollü kalmasının, piyasanın daha dengeli bir yapıya yöneldiğinin işareti olduğunu aktaran Gözelekli, "Önümüzdeki aylarda sıfır araç fiyatları, faiz oranlarının gelişimi ve kredi koşullarının ikinci el piyasasının seyrini daha belirgin şekilde etkileyeceğini öngörüyoruz. Biz de VavaCars olarak bu süreci şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.