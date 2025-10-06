BIST 10.890
Erdoğan’dan İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımında "Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir." dedi. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında vatandaşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanını canından üstün tutan kahraman şehitler ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde zaferle sonuçlandığını belirtti.

Erdoğan, “Aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin kadim medeniyet mirası üzerine kurulduğunu vurgulayarak,

 “Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.” 

dedi.

Erdoğan mesajında, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, “İstanbul’un gurur gününü kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

