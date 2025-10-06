BIST 10.894
Erdoğan, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Gebele şehrinde düzenlenecek Zirveye katılacağını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup, Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

