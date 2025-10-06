Yeni model belli! 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi değişiyor! Erdoğan'a sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek için harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin, lise eğitimini esnek hale getirecek '2+2' veya '3+1' modellerini içeren yeni bir raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmek için yeni bir model hazırladı. Bakan Yusuf Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ve kararın bu yıl içinde alınabileceğini duyurdu. Yeni modelde, lise eğitiminin son 4 yılının esnek hale getirilmesi ve '2+2' veya '3+1' sistemine geçilmesi planlanıyor.

Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 sistemine ilişkin tartışmalara değinerek, “Geçtiğimiz yıl 'kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yapmıştık ve süreci sürekli takip ettik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek. Ancak bunun bir de parlamento boyutu olacak, hazırlığımızın yasalaşması gerekecek” dedi.

Alternatif modeller arasında '2+2' ve '3+1' sistemleri öne çıkıyor

Bakanlık tarafından önerilen yeni modelde, lise eğitiminin son 4 yılı yeniden yapılandırılacak. Liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Bu düzenlemeyle öğrenciler, mesleki eğitim, sanat veya farklı alanlara yönelme imkanı bulacak. Alternatif modeller arasında '2+2' ve '3+1' sistemleri öne çıkıyor.

Kabine’de görüşülecek

Türkiye gazetesinin haberine göre, yeni model Kabine’de görüşüldükten sonra parlamentoya sunulacak. Kabul edilmesi durumunda, değişikliklerin önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirileceği bildirildi.