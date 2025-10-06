Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti

Fransa Başbakanı Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Fransa siyasetinde dikkat çekici ve sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen ay Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından sadece saatler sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa'da Başbakan Lecornu yeni hükümeti kurdu

Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Lecornu istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu. Bu istifa kararı, halihazırda siyasi bir çıkmaz içinde bulunan Avrupa ülkesindeki durumu daha da derinleştirdi.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun istifasının ardındaki temel nedenin, dün gece geç saatlerde açıkladığı yeni kabine kadrosuna gelen şiddetli eleştiriler olduğu belirtiliyor.

AFP'ye göre, Lecornu'nun sunduğu ve büyük ölçüde değişmeyen bakanlar kurulu listesi, ülkedeki siyasi yelpazenin genelinden tepki topladı. Kabineye yönelik bu yaygın eleştiriler, yeni hükümetin kurulmasından hemen sonra başbakanın görevini bırakmasına yol açan zemin hazırladı. Lecornu, sadece bir ay önce Cumhurbaşkanı Macron tarafından bu göreve getirilmişti.