BIST 10.886
DOLAR 41,69
EURO 48,66
ALTIN 5.282,68
HABER /  GÜNCEL

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu istifa etti

Fransa Başbakanı Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Abone ol

Fransa siyasetinde dikkat çekici ve sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen ay Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakanlık görevine atanan Sebastien Lecornu, yeni hükümetin kurulmasından sadece saatler sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa'da Başbakan Lecornu yeni hükümeti kurdu

Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, Lecornu istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sundu. Bu istifa kararı, halihazırda siyasi bir çıkmaz içinde bulunan Avrupa ülkesindeki durumu daha da derinleştirdi.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun istifasının ardındaki temel nedenin, dün gece geç saatlerde açıkladığı yeni kabine kadrosuna gelen şiddetli eleştiriler olduğu belirtiliyor.

AFP'ye göre, Lecornu'nun sunduğu ve büyük ölçüde değişmeyen bakanlar kurulu listesi, ülkedeki siyasi yelpazenin genelinden tepki topladı. Kabineye yönelik bu yaygın eleştiriler, yeni hükümetin kurulmasından hemen sonra başbakanın görevini bırakmasına yol açan zemin hazırladı. Lecornu, sadece bir ay önce Cumhurbaşkanı Macron tarafından bu göreve getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Karadeniz fırtınası yeniden esmeye başladı son 15 sezon içinde...
Karadeniz fırtınası yeniden esmeye başladı son 15 sezon içinde...
Bakanlık duyurdu: ''Bu hız sınırını geçen sürücülerin ehliyeti 90 günlüğüne iptal edilecek''
Bakanlık duyurdu: ''Bu hız sınırını geçen sürücülerin ehliyeti 90 günlüğüne iptal edilecek''
CHP'de istifalar bitmiyor! "Evraklar parçalandı" diyerek duyurdu
CHP'de istifalar bitmiyor! "Evraklar parçalandı" diyerek duyurdu
Yeni paralar tedavüle girdi! 50 kuruş basılmayacak iddiaları vardı
Yeni paralar tedavüle girdi! 50 kuruş basılmayacak iddiaları vardı
Gartner'dan Allianz Türkiye'nin yapay zeka projelerine iki ödül
Gartner'dan Allianz Türkiye'nin yapay zeka projelerine iki ödül
Araç sahiplerini ilgilendiren açıklama! Oktay Saral'dan "sonlandırılmalı" çıkışı...
Araç sahiplerini ilgilendiren açıklama! Oktay Saral'dan "sonlandırılmalı" çıkışı...
Vodafone Business, Koru Grubu'nun teknoloji ortağı oldu
Vodafone Business, Koru Grubu'nun teknoloji ortağı oldu
Dışişleri'nden Sumud aktivistleri için yeni açıklama! 'Çalışmalar sürüyor'
Dışişleri'nden Sumud aktivistleri için yeni açıklama! 'Çalışmalar sürüyor'
Mahmut Tanal oğluyla ilgili iddiaları tek tek yanıtladı! ABD'de okuyor denmişti ama...
Mahmut Tanal oğluyla ilgili iddiaları tek tek yanıtladı! ABD'de okuyor denmişti ama...
Gözaltılardan sonra Ciner'i o istifa da yıktı! En önemli isim görevini bıraktı
Gözaltılardan sonra Ciner'i o istifa da yıktı! En önemli isim görevini bıraktı
Bu köy ilçeye dahil olmayı reddetti! Referandumda hayır dediler sebebi ilginç
Bu köy ilçeye dahil olmayı reddetti! Referandumda hayır dediler sebebi ilginç
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi