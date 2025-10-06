Güllü'nün ölümünün ardından şüpheleri ortadan kaldıran gelişme otopsi raporu çıktı

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan ATK raporu ortaya çıktı. Raporda kanında 3,53 promil alkol tespit edilen Tut'un avukatı, bulguların kazara düşme olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şarkıcı Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu ortaya çıktı.

KANDA YÜKSEK ETANOL ORANI

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) bulunduğu tespit edildi. Aynı raporda, göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil saptandığı belirtildi. Bu seviyenin, ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabilecek düzeyde olduğu bilgisi raporda yer aldı.

Toksikoloji bulgularına göre, Güllü'nün kanında ayrıca düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulundu, idrarda ise ağrı kesici saptandı. Güllü'nün iç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye, metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

AVUKATTAN ‘KAZARA DÜŞME’ VURGUSU

Şarkıcı Güllü'nün avukatı, Adli Tıp Kurumu raporunun sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporda yer alan tüm bu bulguların, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini ifade etti. Avukat, adli sürecin bu bulgular ışığında ilerleyeceğini kaydetti.