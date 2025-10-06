Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiracıyı hangi durumda tahliye etmek mümkün uzmanı açıkladı

Hukukçu Mehmet Ali Harvati, kira uyuşmazlıklarının artmasıyla sıkça gündeme gelen kiracının erken tahliyesi konusunda Borçlar Kanunu'ndaki şartları anlattı. Harvati, kira bedelini ödemede gecikme ve iki haklı ihtar sebeplerinin tahliye için temel koşullar olduğunu belirtti.

Hukukçu Mehmet Ali Harvati, Ekol TV'de yaptığı açıklamalarda, özellikle pandeminin ardından yaşanan enflasyonist ortam ve kaldırılan yüzde 25 kira artış sınırlaması nedeniyle ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan sorunların arttığına dikkat çekti. Harvati, bu bağlamda en çok sorulan sorulardan biri olan, "Ev sahibi kiracıyı erken tahliye edebilir mi?" sorusunun yanıtını hukuki dayanaklarıyla açıkladı.

TAHLİYE ŞARTLARI OLUŞURSA MÜMKÜN

Borçlar Kanunu'nun esasen kiracı lehine bir kanun olduğunu ve Yargıtay'ın da bu hükümlerin kiracı lehine uygulanacağı ilkesini benimsediğini belirten Harvati, kiraya verenin ve kiracının ödevlerinin kanunda sınırlı olarak belirlendiğini ifade etti. Harvati, şartları oluştuğu takdirde ev sahibinin tahliye talep edebileceğini vurguladı.

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ TAHLİYE SEBEBİ

Harvati'ye göre, kiracının en önemli ödevi kira bedelini ödemektir. Kiracının bu bedeli ödemekte gecikmesi veya geç kalması durumunda, ev sahibinin hakları devreye giriyor. Harvati, kira sözleşmelerinde genellikle kira bedelinin her ayın 1'i ile 5'i arasında ödenmesi yönünde bir madde bulunduğunu belirtti. Bu ödeme süresi içerisinde kiracı ödeme yapmazsa, kiraya veren hemen icra takibi başlatabilir. Başlatılan icra takibi kiracıya tebliğ olmasından itibaren, kiracı 30 gün içerisinde ödeme yapmazsa, ev sahibi dava açarak tahliye yoluna gidebilir.