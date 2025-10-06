BIST 10.878
Rusya, Ukrayna'daki Otradnoye yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

