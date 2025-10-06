Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonuna gün sayıyor. Survivor All Star 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu. O isim herkesi şaşırttı.

Survivor 2026 All Star için geri sayım başladı. Bu yıl yine Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olan fenomen yarışma, her sezon olduğu gibi izleyicilere kıyasıya rekabet dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun konsepti "All Star" olurken, geçmiş yıllarda unutulmaz performanslarıyla iz bırakan isimler yeniden bir araya gelecek.

Yeni sezonun ilk yarışmacısı, müzik dünyasının tanınan ismi Bayhan Gürhan oldu. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bayhan, aradan geçen yılların ardından bu kez bambaşka bir platformda izleyici karşısına çıkacak.