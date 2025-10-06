Karın ağrısı ile acile başvurdu doğum yaptı! Annesi haberi alınca bayıldı
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kız karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu hastanenin acil servisinde doğum yaptı. Haberi alan annesi baygınlık geçirdi. Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde yaşayan G.Ü, karın ağrısı şikayetiyle annesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Muayene sonucu kızın hamile olduğu tespit edildi.
Erkek bebek dünyaya getirdi
Acil olarak doğuma alınan G.Ü, erkek bebek dünyaya getirdi. Durum karşısında fenalaşan anne, baygınlık geçirdi.
Soruşturma başlatıldı
Olayın ardından hastane polisi bilgilendirilirken, anne ve bebek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
