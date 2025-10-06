Polisin "dur" ihtarına uymayan CHP'nin otobüs şoförü hakim karşısında

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Abone ol

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Gülyurt ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi.

Sanık Gülyurt, kasti hiçbir eyleminin olmadığını savunarak, şu beyanda bulundu:

"Genel Başkanımızın çağrısının ardından etkinlik alanına görevlileri ulaştırmaya çalışıyordum. Emniyet mensuplarına karşı bir husumetim söz konusu olamaz. Polis memurlarının üzerine araç sürmedim. Basına yansıyan videolar hızlandırılmış, ben aracı yavaş kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de diğer milletvekilleriyle birlikte araçta olduğunu anlatarak, "Polis memuru hukuksuzca aracı durdurmak istedi. Sanık yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra bir defa daha durdurulduk. Araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası aracımıza eskort araç tahsis edildi. Yolumuza öyle devam ettik. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi." dedi.

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, otobüsün durdurulmasının hukuki bir zemini olmadığını, Gülyurt'un araç içerisinde bulunan parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini, araçta bulunanların bir nevi müvekkillerinin işvereni olduğunu ifade ederek, araçta bulunan diğer milletvekillerinin tanık olarak dinlenilmesini ve Gülyurt'un beraatini talep etti.

Müşteki avukatları da dosyada yer alan kamera kayıtlarından anlaşıldığı üzere polis memurunun, otobüs gelmeden yaklaşık 100 metre öncesinde yolun ortasına geçip "dur" ihtarında bulunduğunu, sanığın bunu görmesine rağmen yoluna devam ettiğini, sanık avukatlarının eylemin yapılmadığını değil, eylemin neden yapıldığına dair gerekçeler sunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Gülyurt'un duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.