Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylemine katıldı.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

Etkinliğe, Aydın'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

