Son dakika haberi: Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim gibi ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davada flaş bir gellişme yaşandı. Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de mağdur olarak bulunduğu Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan davasında savcı mütalaasını verdi.

DenizBank eski Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında beraat talep edildi.

Savcı mütalaasında bankacı Seçil Erzan’ın “ nitelikli dolandırıcılık”, “ özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından 369 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasını istedi.