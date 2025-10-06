BIST 10.808
Gazze'de dram bitmiyor! Susuzluk krizi hat safaya ulaştı

Gazze'de açlık ve susuzluk hat safhaya ulaştı. Temel ihtiyaçların karşılanamadığı Gazze'de su sorunu da yaşanıyor. Filistinliler, son derece zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde barınma, gıda ve su gibi en temel ihtiyaçlara erişemeyen Filistinliler, son derece zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yerinden edilen siviller, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Kampı'nda bir yardım kuruluşuna ait tankerlerden su alabilmek için kuyruğa girdi.

