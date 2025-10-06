Türkiye’nin En İyi İşletmeleri “En İyi 5” Projesiyle Tescilleniyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren başarılı işletmeler, artık dijital ortamda da güvenilirliklerini kanıtlayabiliyor. BİBUBA PR Halkla İlişkiler Ajansı, temmuz ayında başlattığı “En İyi 5” projesiyle, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran işletmeleri ödüllendiriyor.

Yedi ana başlık ve 125’in üzerinde alt kategoride yürütülen değerlendirmelerde; kalite, güven ve memnuniyet kriterlerini karşılayan işletmeler, özel olarak tasarlanan “En İyi 5” plaketi ile onurlandırılıyor. Böylece sektöründe fark yaratan işletmeler, “En İyi İşletme” unvanını kazanarak başarılarını tarafsız bir platform aracılığıyla tescillemiş oluyor.

Proje, yalnızca işletmelere prestij kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların güvenilir işletmelere kolayca ulaşmasını da sağlıyor. Projenin internet sitesi aracılığıyla şehir, ilçe ve kategori bazlı arama yapabilen kullanıcılar; bulundukları bölgede öne çıkan işletmelere birkaç tıklamayla ulaşabiliyor.

BİBUBA PR’dan yapılan açıklamada, projenin amacının yalnızca işletmeleri ödüllendirmek değil, aynı zamanda tüketici ile işletme arasında güven köprüsü kurmak olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren işletmelerin kalitesini görünür kılmak, tüketicilere güvenilir referans noktası sunmak istedik. ‘En İyi 5’, hem yerel ekonomiye katkı sağlayacak hem de işletmelerin dijital dünyadaki görünürlüğünü güçlendirecek bir platform olarak konumlandı.”

Kısa sürede yoğun ilgi gören proje, önümüzdeki dönemde yeni kategorilerle genişletilerek daha fazla işletmeyi kapsayacak. BİBUBA PR, 2026 yılı itibarıyla “En İyi 5” platformunu uluslararası düzeye taşımayı da hedefliyor.