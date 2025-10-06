BIST 10.808
Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Rozetini Özgür Özel taktı

Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Rozetini Özgür Özel taktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Ayşe Kulin’i makamında kabul etti. Özel, CHP'ye üye olan Kulin’e kendi rozetini taktı ve üyelik formunu imzaladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye üye olan yazar Ayşe Kulin'i kabul etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Kulin ile bir araya geldi.

CHP'ye üye olan Kulin'e kendi rozetini takan ve üyelik formunu imzalayan Özel'e, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

