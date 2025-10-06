Bildiğiniz tüm çorbaları unutun! Ne tavuk ne kemik suyu asıl şifa bu çorbada...

Havaların soğumasıyla birlikte çorbalara ilgi yeniden arttı. Çoğu kişi bağışıklığını güçlendirmek ve hasta olmamak için bu çorbayı tercih ediyor. Tavuk suyu veya tarhana değil...

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren çorbalara olan ilgi yeniden arttı. Çoğu kişi hasta olmamak için tavuk suyu ya da tarhana çorbasına yöneliyor ancak uzmanlar, hastalıklara karşı en etkili çorbanın mercimek ve sebze karışımıyla yapılan “bağışıklık çorbası” olduğunu söylüyor.

“BAĞIŞIKLIĞI KORUMANIN EN DOĞAL YOLU ÇORBADA GİZLİ”

Beslenme uzmanlarına göre, bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu doğal ve dengeli beslenmeden geçiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyenler için, soğan, sarımsak, havuç, zencefil, mercimek ve zerdeçal içeren çorbalar vücudu hem içeriden ısıtıyor hem de hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.

Diyetisyenler, bu çorbanın içerdiği yüksek antioksidan ve lif miktarı sayesinde sindirim sistemini desteklediğini, toksinleri atmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bitkisel protein ve vitamin yönünden zengin olması sayesinde enerji verip uzun süre tokluk sağlıyor.

BAĞIŞIKLIK ÇORBASI TARİFİ GÜNDEMDE

Son dönemde sosyal medyada da popüler hale gelen bu çorba, “doğal antibiyotik” olarak adlandırılıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde haftada birkaç kez tüketilmesi öneriliyor.

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su veya sebze suyu

Tüm malzemeler kaynatılıp blenderdan geçirildiğinde, hem lezzetli hem de şifa deposu bir çorba ortaya çıkıyor.

HASTALIKLARA KARŞI DİRENÇ SAĞLIYOR

Uzmanlar, bu çorbanın özellikle grip mevsiminde bağışıklık sistemini desteklediğini, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde hastalıklara karşı direnç sağladığını belirtiyor. Ayrıca, tavuk suyu veya tarhana kadar bilinen klasik çorbaların aksine, bu karışım kolesterol dostu, düşük kalorili ve sindirimi kolay yapısıyla ön plana çıkıyor.