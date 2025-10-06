O fayın üstünde 2 binden fazla bina var! Tüyleri diken diken eden deprem açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, şehirdeki yapı stokuna ilişkin harita için, "İnsanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık" ifadelerini kullandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da fay hattı üzerinde 2 bin bina olduğunu söyledi.

Türkiye'de ağustos ayından bu yana Balıkesir ve çevresinde yaşanan depremler gündem olmaya devam ediyor.

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ise Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5,4'lük sarsıntı, konunun sıcaklığını daha da artırdı.

Bölgeye yakın olan Manisa da Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek şehirlerinde biri.

Bu çerçevede Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu kentsel dönüşümün risk azaltmadaki önemini anlatarak, "Deprem, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin ve tüm kurumların işbirliği içinde çözmesi gereken bir konudur. Bize gösterilen en önemli noktalardan biri mevcut yapı stokumuzun durumuydu. Haritayı gördüğümüzde gerçekten insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık." dedi.

Yapı güvenliği açısından en riskli dönemin 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalar olduğunu belirten Dutlulu, "2000 yılından önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu nedenle bu yapıları kentsel dönüşüme sokarak yenilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, önemli bir tehlikeye dikkat çekti.

Manisa merkezinden aktif bir fay hattının geçtiğine işaret eden Tatar,

"Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Manisa fayı diye adlandırdığımız bu fayın düşen bloğu üzerinde yer alan şehirde, zeminin niteliği açısından da karmaşık bir yapı var." dedi.

Fatın üzerinde çok sayıda bina olduğunu söyleyen Tatar, "Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan doğruya fayın üzerinde yer alan yaklaşık bin 500-2 bin civarında bina mevcut" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Manisa'da İRAP kapsamında sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar, koordinasyon gerektiren konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.